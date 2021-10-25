Названа дата, когда непривитых будут отстранять от работы

Утвержден порядок отстранения от работы сотрудников предприятий, организаций и учреждений, которые в обязательном порядке должны быть привиты от коронавирусной инфекции.

Соответсвующее постановление было утверждено Кабинетом министров Украины, которое уже обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу руководители госорганов, предприятий, организаций и учреждений должны отстранить своих сотрудников от работы, если они не прошли вакцинацию от коронавируса. Эта норма не распространяется на работников, которые имеют противопоказания, что подтверждено медицинскими заключениями. Эта норма вступает в силу 8 ноября 2021 года.

При этой запрет на работу действует до того момента, пока работник не пройдет вакцинацию.

Среди профессий, которые должны пройти обязательную вакцинацию сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных органов власти;

учебных заведений всех типов и формы собственности.

При этом оплату труда отстраненного работников органов власти и госслужащих должна производится согласно нормам действующего законодательства.

Напомним, в Украине начнут делать третью дозу вакцины: в Минздраве объяснили, кому ее будут колоть.

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