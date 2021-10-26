В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание, но не во всех городах Украины стартовал отопительный сезон.

Об этом сообщает сайт "Сегодня" .

Власти на Закарпатье не смогли договориться з газопоставщиком о тарифах на голубое топливо. Поэтому прекратилась подача газа в школы и детские садики. И если дошкольников пока согревают с помощью электрических обогревателей, но школьникам пришлось уйти на дистанционное обучение.

Официально в Харьковской области отопительный сезон уже стартовал, но правда не для всех. Несколько домов в г. Первомайске из-за технических недостатков все еще без отопления. Как рассказал мэр Первомайска Николай Бакшеев, на одной из линий газоснабжения обнаружены дефекты. И теперь необходимо время для их устранения.

Еще в одном городе в Харьковской области на сегодняшний день более 70 домов находятся без тепла. В Шостке произошел прорыв на одном из участков центральной теплосети. И пока сроки устранения ЧП никто не озвучивает.

В Кременчуге, Полтавской области, с 25 декабря все школьники отправлены на дистанционное обучение. И хотя официальная версия - предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в городе ходят упорные слухи, что таким образом местная власть пытается сэкономить на отоплении школ. Тем более, что сам отопительный сезон стартовал в Кременчуге еще полторы недели назад, но в школы и внешкольные учреждения тепло до сих пор не пришло.

Як сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, по состоянию на 25 октября в Украине к отоплению подключили около 45% домов.

Напомним, что украинцы взбунтовались из-за тарифов на газ, кадры: люди настроены решительно.

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