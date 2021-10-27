Списание 50 тысяч железнодорожных вагонов по возрасту повлечет дефицит подвижного состава на рынке перевозок и будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя намерение Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту.

"Если этот приказ будет принят, то до 2028 года придется списать 50 тысяч единиц подвижного состава. Прежде всего полувагонов и зерновозов. Это примерно половина имеющегося парка. Министерство инфраструктуры украины надеется, что соответствующее количество вагонов будет построена на замену, где-то 15-20 тысяч вагонов будет покупать или построит Укрзализныця и еще 30 тысяч вагонов, их строительство обеспечат частные игроки на рынке», - рассказал Гусак в эфире телеканала "Украина 24".

Однако, по его словам, средств у УЗ на закупку такого количества новых вагонов нет, равно как и у частных участников рынка. А инициаторы решения не предлагают, из каких источников их можно взять.

"Укрзализныця хронически не выполняет свою инвестиционную программу. Даже в лучшие годы выполнение инвестиционного плана Укрзализныци никогда не превышало 70%. А, скажем, в 2019 году Укрзализныця выполнила лишь половину заявленных капитальных инвестиций. То есть, есть большие сомнения, что Укрзализныця сможет построить заявленные вагоны. Что касается частных игроков на рынке, то для постройки 30 тысяч вагонов нужно 50-60 миллиардов гривен. Это огромные средства, которых на рынке сейчас нет», - пояснил Гусак.

По оценке эксперта, принятие решения Мининфраструктуры повлечет значительный дефицит вагонов на рынке железнодорожных перевозок, что повлечет за собой миллиардные убытки для бизнеса и государства.

"Мы оцениваем потенциальный дефицит в 20-30 тысяч прежде всего полувагонов. Последствия этого будут на самом деле катастрофическими для экономики Украины. Потому что без вагонов произойдет падение железнодорожных перевозок, Укрзализныця может потерять до 20% своих грузов. Это 60 миллионов тонн или 15 миллиардов гривен. Соответственно украинские производители будут вынуждены снижать производство. Потери составят миллиарды долларов, как валютных, так и налоговых поступлений», - прогнозирует Гусак.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.