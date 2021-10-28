Метинвест — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, и Danieli, ведущий мировой производитель оборудования для металлургии, подписали меморандум о взаимопонимании по развитию и внедрению технологий для производства "зеленой" и низкоуглеродистой стали. Стороны будут изучать возможности по внедрению новых технологий для сокращения углеродного следа предприятий Группы Метинвест в Украине и ЕС.



Сообщает сайт Метинвеста.



В частности, эти технологии будут применяться в прокатном сегменте производства стали для снижения выбросов CO2, использования CO2 и оптимизации энергопотребления.

В рамках сотрудничества компании изучат возможности финансирования научно-исследовательских проектов через механизм финансирования Horizon Europe, а также проектов по декарбонизации в рамках Инновационного фонда Европейского союза и за счет средств Системы торговли выбросами.

Подписание меморандума – важный шаг для Метинвеста в изучении возможностей применения передовых технологий для сокращения негативного воздействия на окружающую среду от производства стали. Для Danieli сотрудничество ускорит развитие технологий для экологически безопасных "зеленых" металлургических комбинатов компании.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

- За последнее десятилетие Метинвест много работал над тем, чтобы сократить свой углеродный след. Мы стремимся к экологичности бизнеса и инвестируем время и деньги, чтобы найти эффективный путь к декарбонизации.

Я уверен, что инновационные технологические решения Danieli в этой сфере помогут ускорить наше стремление стать производителем стали с низким уровнем выбросов.

Генеральный директор Danieli Джакомо Марески Даниэли:

- Экологическая безопасность – основа производственного процесса и проектирования оборудования Danieli. Исследования и разработки Danieli направлены на поиск новых решений для производства качественной продукции с меньшими затратами энергии и большей производительностью. В результате получаем эффективность и гибкость производства, а также более высокий уровень безопасности. Все это приводит к снижению операционных расходов, сокращению выбросов и более оперативной реакции на требования рынка, позволяя заказчикам быть на шаг впереди.

Мы нацелены на эффективную поддержку компании Метинвест с помощью технологий Green Metal, обеспечивающих экологичное производство на протяжении всего производственного цикла.

Метинвест – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок – от добычи и переработки железной руды и угля до производства и реализации полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Стратегическая цель Метинвеста – стать ведущим вертикально интегрированным производителем стали в Европе, обеспечивающим, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. В первом полугодии 2021 года выручка Группы составила 8,5 млрд долларов США, а рентабельность по показателю EBITDA – 45%.

Danieli – ведущий производитель оборудования для металлургической отрасли. Портфель компании включает оборудование для производственных процессов, начиная от восстановления железной руды и заканчивая линиями отделки сортового и листового проката. Danieli разрабатывает и совершенствует технологические процессы для сокращения выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности и уменьшения влияния на окружающую среду.