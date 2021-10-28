В Киеве от коронавирусной инфекции умерла молодая учительница. 11 дней назад она родила здорового ребенка, однако одолеть ковид не смогла.
Об этом на своей Facebook-странице сообщила тележурналистка
По информации телеведущей, женщина работала учителем английского языка. Без матери осталось двое детей.
Маричка Падалко призвала бывших учеников погибшей помочь мужу и детям учительницы.
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Вчера стало известно, что в Новояворовское Львовской области в реанимационном отделении 26 октября от коронавірусної инфекции умерли муж и жена. Им было по 66 лет и они были вместе со школы. Даже когда заболели ковидом, их поместили в одну палату.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.