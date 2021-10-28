Без матери осталось двое детей, одному из которых только что исполнилось 11 дней.

В Киеве от коронавирусной инфекции умерла молодая учительница. 11 дней назад она родила здорового ребенка, однако одолеть ковид не смогла.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила тележурналистка Маричка Падалко . Известно, что женщина заразилась ковидом на последних сроках беременности. Тяжело переносила болезни, находилась в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Вопреки всем усилиям врачей, спасти больную не смогли.

По информации телеведущей, женщина работала учителем английского языка. Без матери осталось двое детей.

Маричка Падалко призвала бывших учеников погибшей помочь мужу и детям учительницы.

Вчера стало известно, что в Новояворовское Львовской области в реанимационном отделении 26 октября от коронавірусної инфекции умерли муж и жена. Им было по 66 лет и они были вместе со школы. Даже когда заболели ковидом, их поместили в одну палату.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.