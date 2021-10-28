Актер, телеведущий и комик Евгений Кошевой признался, что в его семье нелегкий период - старшая дочь переживает все прелести пубертатного периода.

Об этом Евгений Кошевой рассказал в одном из интервью Анатолию Анатоличу. В беседе с журналистом звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой со слезами рассказал о том, что сейчас происходит с его дочерью. Видимо, папе тяжело видеть, как взрослеет и меняется его старшая дочь.

Варвара иногда устраивает родителям истерики, поэтому они решили, что ей лучше посещать специалиста, который поможет разобраться в своих чувствах во время полового созревания.

"Она ходит к психологу, потому что иногда слова не помогают, и нервы у тебя уже сдают. Уже идет половое созревание. Когда начинаются истерики, ты понимаешь, сейчас что-то будет. Какое-то состояние у девочки не такое. Это надо все перетерпеть, пережить, прожить. Еще минимум два года", — рассказал Евгений Кошевой.

Сейчас артист много времени проводит на работе и воспитанием дочерей занимается его супруга Ксения. У пары есть еще младшая дочь Серафима, которой 7 лет.

Напомним, дочь Кошевого из "Квартал 95" убегала из дома, вскрылись детали семейной драмы.

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой из "Квартал 95" раскрыл, что доводит его до слез.

Также Politeka писала, что Кошевой с женой удивили строгостью к дочери.