Украинские писатели Тимур и Елена Литовченко умерли от коронавирусной инфекции с разницей в один день.
Об этом
"В четверг, 28 октября, умерла мама, а сегодня - отец" - уточнила женщина.
Муж и жена были больны коронавирусом. медики оценивали их состояние как тяжелое.
"Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной. Моих крыльев больше нет...",- написала в посте Людмила Литовченко.
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Писатели Литовченко хорошо известны украинскому читателю. Елена Литовченко автор нескольких авантюрно-исторических романов и детективов. Ее муж писал фантастику в разных жанрах.
Однако наибольшее им принесло совместное творчество. С 2011 года начали писать историческую прозу. Супруги Литовченко являются обладателями весомых литературных наград: "Золотой писатель Украины", серебряная статуэтка и ряда дипломов "Коронации слова", "Лучшая книга года по версии Госкомтелерадио".
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Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.