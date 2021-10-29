Украинские писатели Тимур и Елена Литовченко умерли от коронавирусной инфекции с разницей в один день.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице их дочь, Людмила Литовченко.

"В четверг, 28 октября, умерла мама, а сегодня - отец" - уточнила женщина.

Муж и жена были больны коронавирусом. медики оценивали их состояние как тяжелое.

"Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной. Моих крыльев больше нет...",- написала в посте Людмила Литовченко.

Писатели Литовченко хорошо известны украинскому читателю. Елена Литовченко автор нескольких авантюрно-исторических романов и детективов. Ее муж писал фантастику в разных жанрах.

Однако наибольшее им принесло совместное творчество. С 2011 года начали писать историческую прозу. Супруги Литовченко являются обладателями весомых литературных наград: "Золотой писатель Украины", серебряная статуэтка и ряда дипломов "Коронации слова", "Лучшая книга года по версии Госкомтелерадио".

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Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.