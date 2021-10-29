Ни на одной государственной ТЭС нет минимально гарантированного запаса угля, в то время на большинстве ТЭС частных компаний эти требования выполняются.



Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.



По данными Минэнерго, гарантированные запасы угля на государственных ТЭС должны составлять 150,5 тыс. т, при этом фактически на складах государственных ТЭС находится 101,1 тыс. т.

На Трипольской ТЭС находится 41,9 тыс. т угля при минимально гарантированных 53,2 тыс. т. На Змиевской ТЭС имеется 40,7 тыс. т при необходимых 42,5 тыс. т. На Углегорской – 18,5 тыс. т при минимально необходимых 54,8 тыс. т.

Последние два месяца все государственные ТЭС работают минимальным составом оборудования.

В то время на 5 из 9 частных ТЭС фактические запасы превышают гарантированный уровень Минэнерго.

Это Криворожская, Ладыженская, Добротворская, Луганская и Бурштынская ТЭС, которые принадлежат «ДТЭК Энерго». На этих ТЭС находится 333,3 тыс. т при минимально необходимых 246 тыс. т.

Напомним, с 1 ноября Украина возобновит импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за остановки государственных ТЭС, которые остались без угля.

Начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.

В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь.