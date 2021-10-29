В Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения (КБИЛ) доставили оборудование и новую мебель для третьей очереди инфекционного отделения. Изначально помощь планировали оказывать беременным женщинам, больным COVID-19, а также новорожденным, сообщается на сайте Метинвеста. Теперь в связи с наплывом заболевших и огромной потребностью в интенсивной терапии ковидное отделение стало общего профиля.
Поддержку громаде оказала Группа Метинвест. Несколько новых палат расположены в здании женской консультации (бывший роддом). В здании провели ремонт, завезли новое оборудование и мебель. Организацию закупки и доставки взяла на себя общественная организация «Покровская Платформа совместных действий».
Для больницы приобрели около 120 единиц различного оборудования – от маленьких датчиков до современного операционного стола. Кроме функциональных кроватей с ортопедическими матрасами и прикроватных тумбочек, закупили мониторы для отслеживания состояния пациентов, современную акушерскую кровать, реанимационный столик для новорожденных и различные устройства для наблюдения за состоянием пациентов.
В преддверии Дня города и Дня шахтера генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков подарил Покровской КБИЛ сертификат на сумму 1 млн гривен. Именно эти средства были направлены на закупку оборудования.
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- Хочется поблагодарить компанию Метинвест за реализацию проектов в нашей Покровской громаде – мы видим результат и чувствуем поддержку социально ответственного бизнеса, – говорит заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова.
- Руководство Группы Метинвест еще с начала пандемии приняло решение о предоставлении системной помощи медицинским учреждениям в борьбе с опасным заболеванием, – рассказывает руководитель социальных проектов ОО «Покровская Платформа совместных действий» Юлия Боровик. – В Покровске при финансовой поддержке Метинвеста и Фонда Рината Ахметова в июле этого года была запущена в работу кислородная станция для бесперебойного обеспечения пациентов кислородом. Поставка же нового оборудования для КБИЛ – еще один пример того, как большой бизнес помогает медикам спасать жизни местных жителей.
Благодаря новым палатам инфекционное отделение Покровской КБИЛ увеличится на 20 койкомест, к каждому из которых подведены точки для подачи кислорода. А это значит, что спасенных жизней будет еще больше.