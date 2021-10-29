Поддержку громаде оказала Группа Метинвест. Несколько новых палат расположены в здании женской консультации (бывший роддом). В здании провели ремонт, завезли новое оборудование и мебель. Организацию закупки и доставки взяла на себя общественная организация «Покровская Платформа совместных действий».

Для больницы приобрели около 120 единиц различного оборудования – от маленьких датчиков до современного операционного стола. Кроме функциональных кроватей с ортопедическими матрасами и прикроватных тумбочек, закупили мониторы для отслеживания состояния пациентов, современную акушерскую кровать, реанимационный столик для новорожденных и различные устройства для наблюдения за состоянием пациентов.