Несколько украинских областей накроют туманы, такая погода продержится сутки, о чем сообщают синоптики - стоит быть осторожными из-за ограниченной видимости.

В Украине сутки в нескольких областях продержится туман. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

Синоптики говорят об ограниченной видимости 200-500 м (1 уровень опасности - желтый). Туманами накрыло: Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую области.

Специалисты выделяют несколько правил поведения при тумане, ведь возникает опасность снижения видимости и затрудняется движение транспорта. Чтобы себя обезопасить нужно:

людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не стоит выходить на улицу;

пешеходам быть внимательнее при переходе дороги;

водителям нужно снизить скорость, а также не обгонять других участников движения.

Отметим, 30 и 31 октября по всей Украине прогнозируется сухая и солнечная погода от 12 до 18 днем и 2-4 градусов тепла ночью.

В ноябре украинцев ждет достаточно прохладная погода. В среднем месячная температура в ноябре составит 0-4 градуса, а в Карпатах и на юге страны - 5-9 градусов тепла.

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