Украинцам разъяснили, какими будут новые правила, которые вступают в силу уже с понедельника, 1 ноября, и что обозначают новые дорожные знаки и разметка.
Перемены связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, говорится на сайте Укравтодора.
В частности, вводится новое определение "велосипедной дорожки" и даются два новых понятия "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд".
Велосипедные дорожки теперь будут иметь свою разметку и соответствующую маркировку.
По данным полиции, такие знаки помогут более эффективно штрафовать опасных велосипедистов, ведь их деятельность теперь четко контролируется ПДД - подробно регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности, а также указывается максимальная допустимая скорость в разных случаях.
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Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
Следовательно, появятся новые знаки, обозначающие:
- жилую зону
- пешеходную дорожку
- начало населенного пункта и его окончание
- направление поворота
- места разрешенной остановки и стоянки
- запреты движения транспортных средств и другие.
Кроме того, вводится новая разметка, которая будет обозначать:
- «лежачего полицейского»
- выделенные парковочные места вдоль дорог
- приближение к кольцевой развязке
- выход из территории школ
- место концентрации ДТП.
Помимо действующей вертикальной разметки прилагается новая: желто-красная.
Отметчается, что изменения обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствии с национальными стандартами Украины.
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