Украинцам разъяснили, какими будут новые правила, которые вступают в силу уже с понедельника, 1 ноября, и что обозначают новые дорожные знаки и разметка.

Перемены связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, говорится на сайте Укравтодора.

В частности, вводится новое определение "велосипедной дорожки" и даются два новых понятия "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд".

Велосипедные дорожки теперь будут иметь свою разметку и соответствующую маркировку.

По данным полиции, такие знаки помогут более эффективно штрафовать опасных велосипедистов, ведь их деятельность теперь четко контролируется ПДД - подробно регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности, а также указывается максимальная допустимая скорость в разных случаях.

Следовательно, появятся новые знаки, обозначающие:

жилую зону

пешеходную дорожку

начало населенного пункта и его окончание

направление поворота

места разрешенной остановки и стоянки

запреты движения транспортных средств и другие.

Кроме того, вводится новая разметка, которая будет обозначать:

«лежачего полицейского»

выделенные парковочные места вдоль дорог

приближение к кольцевой развязке

выход из территории школ

место концентрации ДТП.

Помимо действующей вертикальной разметки прилагается новая: желто-красная.

Отметчается, что изменения обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствии с национальными стандартами Украины.

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