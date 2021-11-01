В октябре объем поставок угля на ТЭС увеличился на 20% до 1,6 млн т, основной рост обеспечили поставки на ТЭС компании «ДТЭК Энерго» – 17%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики о поставках угля на ТЭС за октябрь 2021 и октябрь 2020 года.
В октябре 2021 года на украинские ТЭС поступило 1,36 млн тонн угля украинской добычи и 235 тыс. т импортного угля.
На станции ДТЭК было поставлено 1,2 млн тонн, на государственные ТЭС – 292 тыс. т, на Славянскую ТЭС компании «Донбассэнерго» - 105 тыс. т.
Ранее Минэнерго сообщало, что частные ТЭС в октябре импортировали в 6 раз больше угля чем государственные.
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Напомним, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании несут нагрузку 27-29 блоками ежедневно.
Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь.
В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Однако государственные ТЭС импорт начали лишь в октябре из-за чего дефицит угля усугубился.