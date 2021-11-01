13 из 23 энергоблоков государственных ТЭС компании «Центрэнерго» по состоянию на 12:00 понедельника не работают из-за нехватки угля.

Об этом свидетельствуют данные диспетчера НЭК «Укрэнерго».

На государственных ТЭС работает только 3 энергоблока – по одному на каждой из ТЭС: Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС.

Общая нагрузка государственных ТЭС не превышает 750 МВт.

По состоянию на 1 ноября, на государственных ТЭС находится всего 98 тыс. т угля, что ниже минимально гарантированного уровня.

Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.