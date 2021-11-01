В украинской столице введены карантинные правила и ограничения из-за того, что Киев перешел в "красную зону" - многие задаются вопросом, когда все вернется к норме.
Сколько продлится локдаун в Киеве рассказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире "Украина 24".
По его словам, "красная зона" карантина в Киеве будет действовать минимум три недели – до стабилизации ситуации с коронавирусом. Он отметил, что сейчас столица вошла в пик заболеваемости.
Олег Рубан добавил, что если соблюдать три элементарных правила – наблюдать, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий – то скоро можно будет увидеть стабилизацию ситуации.
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Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
Дети смогут вернуться к очному обучению только после того, как показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве начнут стабилизироваться и снижаться.
Стоит отметить, что с 1 ноября в Киеве вступили в силу правила красной зоны и дополнительные ограничения. В метро и наземном общественном транспорте необходимо иметь COVID-сертификат либо негативный тест на коронавирус.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.