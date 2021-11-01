Ограничения коснулись тех, кто не успел вакцинироваться

В украинской столице введены карантинные правила и ограничения из-за того, что Киев перешел в "красную зону" - многие задаются вопросом, когда все вернется к норме.

Сколько продлится локдаун в Киеве рассказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире "Украина 24".

По его словам, "красная зона" карантина в Киеве будет действовать минимум три недели – до стабилизации ситуации с коронавирусом. Он отметил, что сейчас столица вошла в пик заболеваемости.

Олег Рубан добавил, что если соблюдать три элементарных правила – наблюдать, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий – то скоро можно будет увидеть стабилизацию ситуации.

Дети смогут вернуться к очному обучению только после того, как показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве начнут стабилизироваться и снижаться.

Стоит отметить, что с 1 ноября в Киеве вступили в силу правила красной зоны и дополнительные ограничения. В метро и наземном общественном транспорте необходимо иметь COVID-сертификат либо негативный тест на коронавирус.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.