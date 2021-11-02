Психолог Евгений Мазур рассказал, что внешняя составляющая человека не является такой важной, как внутренняя, но большинство людей вкладываются именно в то, что у них снаружи.
Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».
«Социальная роль – это внешние оболочки. Ты можешь закрывать вопросы для счастья, например, бармена, но мы это же не только наш социальный статус: мы – большее. Обычно люди до этого уровня не доходят и они даже не смотрят в эту сторону», - отметил Мазур.
По словам эксперта, счастья для человека – это очень сложный вопрос, потому что мы это не просто тело, и мы не исходим только из нашей внешней оболочки.
«Человек – это сознание, которое вмещает и осознает себя. Если сознание способно осознавать себя в полной мере, то тогда можно говорить о том, что можно пытаться закрыть насущные вопросы», - подчеркнул Мазур.
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По мнению психолога, нужно уделять внимание не только своей внешней оболочке, а также внутреннему аспекту. Как отметил эксперт, обычно люди зациклены только на внешнем своём проявлении.
«Тело – это 1%, а разум – это 99%. Но давайте посмотрим, какая у нас культура: во что вкладывается 99% времени и денег – в тело или в разум? Я думаю, что ответ очевиден. Мы всё вкладываем в основном в тело, но наше тело это всего лишь скафандр – это как машина без водителя», - сказал Мазур.
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