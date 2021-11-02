Медицинский эксперт, публицист, главный редактор сайта «Trigger» и журналист Анатолий Якименко дал характеристику последствий, к которым привели реформы Ульяны Супрун в сфере здравоохранения.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Супрун не привнесла ничего нового, она только завершила то, что началось до неё. До неё это завершить не могли, вместо этого занимались имитацией. Это лучше всего подходит для главной идеи нашей элиты: доработать до пенсии, достроить дом и пристроить детей. Был создан новый уровень юрисдикции – семейные врачи, которые никому не подчиняются. Вы можете себе представить армию, где рядовой не подчиняется сержанту, а только напрямую – главнокомандующему? В медицине у нас сейчас примерно так дела и обстоят. Семейный врач теоретически подчиняется президенту, а практически – никому», - рассказывает эксперт.

Но, по его словам, до прихода Супрун этот процесс не был доведён до конца.

«Все надеялись, что успеют доработать до пенсии, а все дела можно будет на кого-то списать. А тут пришла Супрун. Её нельзя назвать субъектом, она ничего не решала и ничего не понимала в украинской медицинской системе. При Супрун системой здравоохранения реально руководил Гройсман. Он и распорядился, чтобы главврачи все деньги не забрали себе, а раздали семейным врачам. Но это не удалось продать как реформу», - говорит Анатолий Якименко.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что на основе планов Минздрава нельзя создать в Украине коллективный иммунитет.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Якименко, в Украине сейчас борются с пандемией коронавируса не так, как это следует делать.