Психолог Евгений Мазур рассказал, что такого любовь и заявил, что любовь способна подтолкнуть человека к работе над собой.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Любовь – это измененное состояние сознания, потому что если посмотреть прорывы в жизни людей, то они зачастую случаются, когда появляется кто-то, ради кого ты хочешь измениться. Ради себя мы обычно не меняемся», - сказал Мазур.

Как отметил эксперт, любовь подталкивает человека к работе над собой, чтобы в своём сознании, скажем, «дорасти» до своего любимого человека: начиная с внешности и заканчивая финансовой составляющей.

«Мальчики и девочки так делают – это их меняет. По сути, любовь – это выход за рамки себя. Когда мы начинаем выходить за рамки себя, то происходит настоящий рост. Любовь – это не об эгоизме, это о том, чтобы радоваться тому, что рядом кто-то цветет: это об отдаче», - подчеркнул Мазур.

По мнению психолога, когда заканчивается эмоциональная составляющая любви между двумя людьми (гормональный всплеск), то начинается работа над взаимодействием этих двух людей.

«У нас сейчас никто не знает, что такое любовь. Ключевой момент, что люди не способны конфликтовать и взаимодействовать между собой и это разрушает любовь», - отметил Мазур.

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Также Politeka публиковала слова Евгения Мазура: Человек – это сознание.