Погода в среду, 3 ноября, продолжит расстраивать украинцев дождями и снижающейся температурой, постепенно приближая Украину к зиме.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз, который расстроил половину украинцев. В среду во всех восточных и некоторых центральных регионах пройдут дожди, а температура постепенно снизится до 10-13 градусов.

На Западе все еще будет сухо, а температура будет колебаться в районе 10-12 градусов. Местами в западных регионах даже будет солнечно.

Теплее всего будет на Юге. Там столбики термометра прогреются до 14-17 градусов. Ночью на Юге тоже сильно потеплеет – до 9-10 градусов.

Отметим, что, по мнению народных синоптиков, украинцев ждет аномально теплый ноябрь. На Севере и Востоке температура может быть на 3-4 градуса выше, чем предполагают климатические нормы. В последний месяц осени ожидается много осадков и туманов, что положительно отразится на сельскохозяйственном секторе.

Напомним, что циклон принесет в Украину дожди, но некоторым областям повезет: «Повезет только...».

А еще Politeka писала, что непогода обрушится на Украину: предупреждение ГСЧС.

Также Politeka сообщала, что циклон изменит погоду в Украине: отдельным областям грозит не только дождь.