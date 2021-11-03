Через марш антивакцинаторов, проходящий 3 ноября в Киеве, люди опаздывали на работу. Среди них много врачей.

Об этом на своей Facebook-странице написала главный менеджер по инфекционному контролю медицинской сети "Добробут" Станислава Гапонова.

"Это не просто дно, это что-то невероятное. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром в рабочий день против вакцинации", — написала Станислава Гапонова.

Врач также дополнила, что из-за этого, она не может вовремя попасть на прием. Вместо того чтобы лечить людей от ковида, направлять тяжелых в стационар, врач должна стоять в пробке, потому что дорогу перекрыли антивакцинаторы.

"Моему отцу 80 лет и он хочет сделать трете прививку. А 30-летние люди живут как в каменном веке", — отметила врач-инфекционист.

В своем следующем посте Станислава Гапонова написала, что сегодняшняя ситуация на марше антивакцинаторов, обязательно станет фабулой будущей книги о пандемии коронавируса врачах и пациентах.

"Героиня-врач едет на работу и думает о 33-летнем, умершем, потому что у него было 100% поражения легких. Дорогу ее авто перекрывают антивакцинаторы, которые кричат размахивают плакатами и никого не пропускают. В то же время в пробке стоит скорая, где реанимируют пациента с дыхательной недостаточностью... Да, я обязательно об этом напишу, когда выйду на пенсию. А пока я еду на работу... уже полтора часа", - написала врач.

Напомним, одесский медик умолял о помощи депутатов, видео: "Помогите трупы выносить"

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.

