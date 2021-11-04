В ближайшее время в Украине может полностью исчезнуть Свиноводство. По крайней мере. уже сейчас украинские фермеры крайне неохотно берутся на разведение этих животных.

О современном состоянии и нерадужных перспективах свиноводства пишет Ассоциация ArgoTer.

Согласно данным Государственной службы статистики в Украине за три квартала этого года значительно возросло количество свиней, которые идут на убой. При этом выращивать новых животных фермеры не торопятся. Поэтому, по мнению аналитиков из Ассоциации "Свиноводы Украины", такие тенденции являются тревожным "звоночком" о состоянии отрасли.

"Уменьшение "зазора" между забоем и приростом объемов выращивания промышленной свинины обычно не может предвещать развития производства в дальнейшем", - отметили в Ассоциации "Свиноводы Украины".

Причем данная негативная тенденция наблюдается по всей территории Украины. Уже в 11 областях объемы забоя превысили количество новых голов. Это значит что фермеры просто-таки вырезают свои поголовья. При этом, если темпы сохранятся. через некоторое время такая отрасль как свиноводство исчезнет. И с украинских прилавков исчезнет отечественная свинина.

К тому же в этом углу на 35% увеличилось количество свинины, что Украина покупает за границей. Самое большое мясо покупали у Дании, Польши, Нидерландов, Испании.

При этом потребители сетуют на постоянный рост цен на национальный продукт. Только осенью этого года цена на свинину выросла на 7,4%. Больше подорожали только куриное филе - на 25,5% и говядина - 18,8%.

Напомним, цены в Украине растут быстрее, чем в мире: в два раза увеличилась стоимость незаменимого продукта.

Как писала Politeka, в Украине взлетели цены на подсолнечное масло, даже в Европе дешевле.