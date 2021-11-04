Проект приказа Министерства инфраструктуры, которым повышаются тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, нарушает Закон» Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", поэтому ему должно быть отказано в государственной регистрации.



Об этом говорится в открытом письме в адрес министра юстиции Украины Дениса Малюськи от Ассоциации Известковой Промышленности (АПП).



Как сказано в письме, МИУ как разработчик проекта приказа о повышении тарифов, приобщил к нему анализ регуляторного влияния. Но этот анализ имеет столько неточностей, что можно говорить о полном его отсутствии.



"Статья 25 ЗУ «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» предусматривает, что орган юстиции имеет основания отказать в государственной регистрации регуляторному акту, в частности, в случае, отсутствия анализа регуляторного влияния», - напомнили в Ассоциации.



В письме приводится исчерпывающий перечень неточностей в анализе регуляторного воздействия. В частности, приведенная в нем информация дублирует информацию, которую ведомство подавало в предыдущем Приказе о повышении тарифов. Это свидетельствует о том, что имеющиеся в УЗ проблемы не решились, а значит – в очередной раз повышать тарифы нет смысла.

«В конечном итоге это может привести к негативной практики регулятора повышать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки без надлежащего обоснования в любое время и без доказанной необходимости», - подчеркнули в АПП.



Кроме этого, в Анализе не раскрыты основные вопросы соответствующего регулирования: нет данных о себестоимости грузовых перевозок и их рентабельности. Соответственно, нет возможности подтвердить или опровергнуть достоверность приведенных разработчиком аргументов в пользу повышения тарифов.



«Также документ противоречит статье 4 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». В частности, в нем нивелируется принципы целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности. То есть, проектом не доказано, как повышение тарифов отразится на субъектах хозяйствования, гражданах и государстве», - указали в ВПА.



Также в Анализе отсутствуют источники аналитических данных, не оценены альтернативные способы достижения целей, и отсутствуют какие-либо данные относительно общего экономического и социального эффекта от принятия.



«Проект является обременительным для бизнес-среды, поскольку предусматривает существенное повышение тарифов на железнодорожную перевозку грузов без анализа экономических последствий для всех без исключения участников соответствующего процесса. В итоге он направлен на увеличение доходов АО «Укрзализныця», которое занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом, и не учитывает в полной мере все негативные последствия для многих предприятий других отраслей экономики», - подчеркнули в Ассоциации.

Учитывая все указанные недостатки и учитывая негативные экономические и социальные последствия для Украины, Асоаціація призвала главу Минюста Дениса Малюську отказать проекта о повышении тарифов в государственной регистрации.

Как известно, Министерство инфраструктуры планирует повысить тарифы на перевозку грузов 1-го класса на УЗ на более чем 30%. Однако впоследствии ведомство предложило повысить этот тариф для грузов 1-го класса еще на 9%. Таким образом, стоимость доставки этих грузов станет дороже на 41%. Всего за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.

В свою очередь в ОП «Укрметаллургпром» отметили, что такое повышение тарифов приведет к углублению кризиса в угольной и энергетической отрасли и удорожанию электроэнергии для всех украинцев, что недопустимо, учитывая, в какой сложной энергетической ситуации Украина оказалась в этом году.

















