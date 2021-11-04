Все чаще в Украине коронавирус поражает детей - они также испытывают "постковидный синдром", который проявляется в тревожности, быстрой утомляемости и головной боли.
Сейчас в больницы с COVID-19 попадают даже младенцы. Об этом в интервью ZAXID.NET рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии львовской детской больницы Охматдет Вера Приймакова.
Только во Львовской областной детской больнице с COVID-19 находятся 40 детей - это дети от месячного возраста и старше. По ее словам, большинство детей, которые попадают в стационары, не имеют сопутствующих заболеваний.
"Если из тех 40 пациентов, которые сейчас находятся в стационаре, — то это может быть один или два ребенка, которые имеют сопутствующие заболевания какие-то. Все остальные дети были полностью здоровы к этому моменту", – говорит Вера Приймакова.
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По ее словам, дети болеют COVID-19 легче по сравнению со взрослыми, однако бывают и тяжелые случаи среди детей - в течение суток может поступать шесть-девять детей в "ковидное" отделение.
Она добавила, что очень часто у детей появляется достаточно высокая лихорадка, появляются катаральные явления и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Например, из 40 детей 20% могут иметь воспалительные явления и пневмонию, а у других детей этого нет.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.