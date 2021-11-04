Григол Катамадзе, грузинский дипломат и общественный деятель, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине рассказал об экономических условиях в Украине, которые вынуждают бизнес оптимизироваться.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Макаренко».

«10% со всех зарегистрированных в Украине компаний честно и прозрачно платят налог на прибыль. 90% оптимизируется либо уклоняются.

Он рассказал, что в 2018 году в Киеве проходила международная конференция, на которой выступал заместитель министра финансов Эстонии, начавший выступление начал с того,что было придумано красивое слово «оптимизация», но этот процесс тоже является нарушением.

«Потому что власть, законодатель создает такие условия, чтобы искать возможность, каким образом обойти и снизить эту нагрузку. Сегодня 41,5% нагрузка на фонд зарплат. Что сделать, чтобы зарплаты в конвертах ушли в прошлое? Есть уже опыт, его нужно перенимать, не нужно приглашать советников и так далее», - считает Катамадзе.

В этом контексте Анатолий Макаренко добавил, что мы как страна почему-то не реализуем сами себя, а ждем каких-то советников и помощи, чтобы нам рассказали, как надо сделать.

«Налогоплательщикам за последние несколько лет не стало легче. Одинаково – стагнация идет. Я не понимаю, зачем нам этот мазохизм. Почему мы себе делаем больно вместо того, чтобы навести порядок в собственном доме, показать самим себе в первую очередь, что мы самодостаточны?», - говорит Катамадзе.

Как сообщает Politeka, ранее Загородний упрекнул власть в половинчатой политике в сфере коммунальных тарифов.

Также для Politeka, он рассказал о том, сколько денег ежегодно выкачивается из страны на государственных закупках.