Печальная новость всколыхнула Украину - в Запорожской области жестоко убит 26-летний спортсмен, чемпион по джиу-джитсу. Всплыли подробности трагедии.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября в пгт Кирилловкса. Николая Балабатько смертельно ранили ножом из-за украинского языка. Об этом сообщил его отец у себя на ФБ-страничке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Скорблю! Убили сына на улице ни за что", - написал мужчина, а в комментариях под своим постом добавил, что его сын стал жертвой нападения жителя Луганщины, которому не понравилось, что парень разговаривает на украинском языке.

"Держал сердце и умер на руках у полицейского (больница в 5 минутах)", - сообщил убитый горем отец.

Олег Балабатько добавил, что сын не ожидал от противника внезапного удара ножом, боевые таланты, к несчастью, не помогли.

Олег Балабатько с сыном

"Колечка - я тебя любил, люблю и буду любить! Пока что ты здесь - там свидимся, Прости меня грешного за все", - обратился он к покойному сыну.

Пользователи скорбят вместе с мужчиной, оставляя свои соболезнования в комментариях:

"Искренние соболезнования Олег… невосполнимая утрата… хороший и светлый был мальчик…"

"Нет таких слов, которые могли бы утешить... Затянуть эту страшную рану. Царство небесное Коле"

"Нет таких слов, которые смогут передать боль родителя , потерявшего своего ребенка. Просто верьте в то, что это Вы его не видите и не слышите, а Ваш сын и видит и слышит Вас. Говорите с ним, он рядом. Сил Вам. Соболезную"

"Это так страшно потерять своего сына. Неужели наш мир перевернулся и за родной язык надо убивать… Вечная память🙏🙏🙏"

"Зарезали за язык. Будет ли месть от патриотов? Куда смотрел бог?"

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