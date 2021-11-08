Благодаря вакцинации в нашей стране удалось спасти жизни как минимум 5,5 тысяч украинцев.

Такие данные озвучил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Однако в отличие от Украины, в странах Европы, где уровень вакцинации составляет более 50%, смертность от коронавірусної инфекции и осложнений после нее снизилась в 8-10 раз.

Сегодня, по мнению Виктора Ляшко, одной из существенным проблем, препятствующих вакцинации является подмена понятий. Ведь антивакцинаторы постоянно говорят, что высокие показатели смертности в нашей стране из-за неэффективности вакцин.

"Эти люди подменяют понятие сравнивая несравненное. Они не считаются с естественными процессами развития эпидемии, даже просто гонорируя их. Часто в их доводах звучат цифры, вырванные из контекста. Таким образом они прибегают к манипуляциям вроде, за то что вакцины не действенны, в Украине высокая смертность", - отметил Виктор Ляшко.

В то же время министр здравоохранения привел пример Великобритании, где уровень смертности при таком же количестве заболевших, после вакцинации 67% населения уменьшился в 10 раз. А в Бельгии где фиксируется увеличение в три раза количество новых случаев заболеваемости ковидом, уровень смертности самый низкий среди стран Европы. И это тоже благодаря высокому уровню вакцинации.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.