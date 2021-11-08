Благодаря вакцинации в нашей стране удалось спасти жизни как минимум 5,5 тысяч украинцев.
Такие данные
Однако в отличие от Украины, в странах Европы, где уровень вакцинации составляет более 50%, смертность от коронавірусної инфекции и осложнений после нее снизилась в 8-10 раз.
Сегодня, по мнению Виктора Ляшко, одной из существенным проблем, препятствующих вакцинации является подмена понятий. Ведь антивакцинаторы постоянно говорят, что высокие показатели смертности в нашей стране из-за неэффективности вакцин.
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"Эти люди подменяют понятие сравнивая несравненное. Они не считаются с естественными процессами развития эпидемии, даже просто гонорируя их. Часто в их доводах звучат цифры, вырванные из контекста. Таким образом они прибегают к манипуляциям вроде, за то что вакцины не действенны, в Украине высокая смертность", - отметил Виктор Ляшко.
В то же время министр здравоохранения привел пример Великобритании, где уровень смертности при таком же количестве заболевших, после вакцинации 67% населения уменьшился в 10 раз. А в Бельгии где фиксируется увеличение в три раза количество новых случаев заболеваемости ковидом, уровень смертности самый низкий среди стран Европы. И это тоже благодаря высокому уровню вакцинации.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
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