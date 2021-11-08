Бывший член Наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства бизнесмен Артём Гудков поделился подробностями того, как и на что в ЭКА тратятся денежные средства.

Его рассказ прозвучал в программе «Романенко. Беседы».

«200 миллионов гривен ни на что не использовались, а просто лежали на банковском счету ЭКА. По ним платились проценты. На самом деле, одно из направлений деятельности экспортно-страховых компаний – инвестиционное. Компания страхует сделки и получает страховую премию. Это её чистый доход, она имеет право распоряжаться капиталом и размещать его, где сочтёт нужным. Можно даже приобретать акции других компаний. С точки зрения закона здесь всё в порядке, иное дело – с точки зрения рациональности. Здесь-то и есть ключевая проблема», - говорит гость программы.

По его словам, проблема состоит именно в том, что капитал не был использован.

«200-миллионным капиталом ЭКА отвечает перед теми, чьи риски оно страхует. Допустим, кто-то взял кредит, а расплатиться не может. Тогда ЭКА должно выплатить банку сумму кредита, а дальше идёт разбираться с должником. Так же обстоит дело со страхованием ответственности – например, если есть риск неоплаты со стороны покупателя», - отмечает Артём Гудков.

Как сообщает Politeka, ранее и.о. главы этого агентства Вячеслав Попов назвал причину, которая блокирует его работу.

Также Politeka сообщала, что нардеп Андрей Николаенко обвинил правительство в нежелании поддерживать работу ЭКА.