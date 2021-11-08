Единственное англоязычное издание в Украине газету Kyiv Post закрыли из-за давления президента Владимира Зеленского, заявил журналист-расследователь Михаил Ткач, пишет "Сегодня".

"Киев Пост закрыли из-за давления президента Зеленского. Представителей его власти. Англоязычная газета воспринималась очень чутко, ведь многие западные посольства и представители ведущих и свободных стран узнавали новости об Украине именно от Kyiv Post», - заявил Ткач на своей странице в Facebook.

По словам Ткача, закрытие единственной в стране англоязычной газеты для многих стало сигналом, что власть в Украине не демократична, а действующий президент имеет авторитарный уклон.

"Чтобы убедиться в том, что власть президента Зеленского не демократична, а президент Зеленский авторитарный, кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше. Кто-то ждет, пока почувствует это лично на себе. Кому-то достаточно подобных сигналов, как этот", - добавил Ткач.

Напомним, 8 ноября владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки. В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью. О своем увольнении они узнали утром того же дня.