Экстрасенс, астролог Розалия Романова рассказала, что люди с цифрой три в дате рождения и инициалах хорошо изучают языки и могут стать руководителями.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

«Буква В, которая появляется в отчестве, она дает возможность лучше коммуницировать с этим человеком. Если в вашем имени есть буквы В, К, У или мягкий знак, то тройка уже подарена вам родителями. Когда мы друг друга называем уменьшительно-ласкательными прозвищами, мы на самом деле дарим этому человеку цифру три. И делаем это таким образом, чтобы он захотел нас услышать, пойти нам на встречу», - рассказала она.

Романова сказала, что нужно думать, как отзываться на такие прозвища, потому что это может быть манипуляция. Если у человека есть тройка в дате рождения, считает она, то ему смело можно заниматься языками, то есть будет легкость в их изучении. Все, что связано с творчеством, сообщила она, артистизмом, с тем, чтобы выйти на сцену, общаться с аудиторией – тут тоже помогает цифра три.

«Человек, у которого есть цифра три, - это артист. А если у вас тройки в дате рождения и имени нет, а вы чувствуете в себе вот такие данные, посчитайте все ваши цифры вместе. Возьмите день, месяц и год рождения полностью со всеми цифрами, сложите их вместе и, если у вас получилась тройка,- это означает, что тройка ваше управляющее число. И если ваше управляющее число три, то вы можете выходить на любую сцену, завоевывать любую аудиторию. И чаще всего такие люди могут быть хорошими руководителями», - резюмировала она.

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