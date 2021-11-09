Перечень будут пересматривать каждые две недели

С сегодняшнего дня украинцам будет крайне тяжело путешествовать туристами по странам Европейского союза.

Согласно решению Совета Евросоюза от 9 ноября исключены из перечня безопасных стран для путешествий. В соответствии с этим страны-члены ЕС могут ограничить возможности для туристов-украинцев.

"Туристические поездки, которые относятся к несущественным, подлежат временному ограничению. Однако страны-члены ЕС могут отменять временные ограничения для полностью вакцинированных туристов", — отмечается в документе Совета Европы.

Вместе с Украиной из "зеленого списка" исключили Сингапур.

Кроме того, с сегодняшнего дня постепенно отменяются ограничения для туристов из 18 стран. Среди них Аргентина, Австралия, Канада, Колумбия, Иордания\, Кувейт, Перу, Катар, Новая Зеландия, Руанда, Бахрейн, Чили, Намибия, Катар, Уругвай, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея.

Жителей Китая будут впускать в страны Европейского Союза лишь тогда, когда китайские власти отменят ограничения для туристов из ЕС.

Однако в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что подобное решение не означает полного закрытия границ с Украиной.

"Тотального закрытия границ не предвидится. Данное письмо является рекомендацией, а каждая страны будет принимать решение относительно ограничений пропуска туристов из Украины. МИД постоянно активно работает с разными странами, чтобы сохранить свободу путешествий для украинцев", — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

К тому же в Совете ЕС отметили, что данный список будут пересматривать каждые две недели.

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