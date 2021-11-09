В Польше попал в ДТП микроавтобус с украинцами - в результате врачам пришлось надавать помощь многим пострадавшим, но некоторых спасти не удалось.

9 ноября, на трассе неподалеку от села Ракув в Польше микроавтобус марки "Mеrcedes Sprinter" попал в ДТП. В транспорте находились водитель и пассажиры из Украины, сообщило издание Рortal Samorzadowy.

Уточняется, что микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами, за рулем которого находился 25-летний водитель, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

Пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона, потому спасателям с помощью гидравлического инструмента пришлось разрезать кузов и вытащить их на поверхность.

Врачи скорой помощи прибыли на место трагедии и констатировали смерть двух человек: 25-летней женщины и 24-летнего мужчины из Украины - домой живыми они уже не вернутся.

25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии - они были доставлены в реанимацию ближайшего отделения больницы.

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