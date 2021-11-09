Инвесторы в развитие возобновляемых источников энергии в Украине призывают правительство выполнить свои обязательства и направить средства от «зеленых» облигаций «Укрэнерго» на погашение долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом говорится в совместном заявлении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА), ГС «Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ), ГС «Ассоциация солнечной энергетики Украины» (АСЕУ), которые вместе объединяют более 90% рынка возобновляемой энергетики Украины, пишет Главком.

«С целью сохранения инвестиционной привлекательности Украины, недопущения масштабных исков против нашего государства в международных арбитражах убеждены, что Министерство энергетики Украины, НКРЕКП совместно с НЭК «Укрэнерго» и ГП «Гарантированный покупатель» должны обеспечить безотлагательное направление заимствованных денежных средств на погашение задолженности, возникшей перед с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии», – говорится в совместном заявлении.

Ассоциации заявили, что от того, как оперативно и корректно будут выполнены обязательства перед инвесторами по использованию заемных средств со стороны всех вовлеченных сторон, зависит доверие к Украине как надежного партнера в целом.