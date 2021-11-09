Народный депутат, специалист самоуправления и диджитализации Елена Шуляк рассказала о новой Единой электронной системе в сфере строительства и особенностях ее работы.

Об этом она рассказала в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«У нас была очень простая задумка: весь процесс строительства с момента, когда застройщик или заказчик представляет все документы, начиная от земельного участка, потом получает разрешение на строительство, потом он строит, вводит дом в эксплуатацию, а затем получает документы на право собственности. Затем этот дом эксплуатируется, а через 150 лет может быть снесен. Чтобы вся эта информация была в единственном месте», - отмечает она.

На сегодняшний день такое место существует. Оно называется Единая электронная система в сфере строительства.

«Два года Министерство цифровой трансформации работало над тем, чтобы технически была создана эта электронная система. А мы на своем законодательном уровне еще в 2019 году приняли закон, создавший законодательное поле, чтобы такая система была. Сейчас он развивается, наполняется, в нем уже десятки тысяч пользователей. Через систему уже выданы сотни тысяч документов. Изготовление технического паспорта и все, что раньше делало БТИ – все это происходит непосредственно через электронную систему», - говорит Шуляк.

Если раньше в эту электронную систему нужно просто подкладывать копии документов, подгружать в ПДФ-файлах, то теперь сама система помогает изготавливать технический паспорт.

«Система будет развиваться, будет больше пользователей. Но самое главное – в ней работают застройщики, проектировщики, инженеры технического надзора. В ней работают обязательно чиновники, которые выдают разные документы, вносят информацию в объекты культурного наследия. Сейчас этой системой каждого чиновника и каждого человека, работающего на определенном этапе строительства, можно идентифицировать. Он в системе ставит свою электронную подпись», - заключает нардеп.

Ранее Politeka сообщала, что Алушкин объяснил разницу между реальной экономикой и виртуальной.

Также Politeka сообщала, что В Украине уже создаются десятки фондов, которые готовы финансировать успешные идеи.