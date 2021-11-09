Эксперт Национальной Ассамблеи Украины, руководитель общественного движения «Народная инициатива» Алексей Якименко считает, что общественный договор рождается не в мегаполисах, а в небольших общинах-полисах.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

При этом большое значение имеет собственность, которой владеет человек.

«Если у тебя нет ничего – ты не выступаешь в плане договорных отношений. А если у тебя есть магазин или пай, на котором ты что-то выращиваешь, небольшое кафе или какая-нибудь переработка, то ты можешь выступать в роли. Ты можешь приглашать на передачу, договариваться и продавать свою продукцию. Владельцы договариваются: как бы люди стали богаче, чтобы покупали у нас? А давайте эту переработку делать так, чтобы люди не уезжали в соседние области, а у нас работали. Для этого им нужно дать достойную зарплату. Нужно, чтобы доходы, которые у нас есть, чтобы мы меньше взяли себе, а больше дали им. Разве это не основа общественного договора?», – рассказывает он.

Эксперт убежден, что этот план может формироваться только в небольших полисах-обществах.

«Внизу человек стал ощущать несправедливость в общественных процессах. Олигархи не поделятся, а перераспределят эти финансы таким образом, что будут получать доходы из других источников. Но не отдадут зарплаты, пенсии, возможности для кооперации, для создания малого и среднего бизнеса, для создания возможностей, чтобы люди могли зарабатывать. Поэтому мне кажется, что ключ для развития Украины находится в каждом из нас и в общинах-полисах. Там живет этика, там живет мораль, она там зарождается», - говорит Якименко.

Именно с семьи начинается обучение и процесс понимания любви, справедливости, этики, заключает єксперт.

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