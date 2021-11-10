Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, фристайлист Александр Абраменко высказался о войне с Россией и заявил, что не может однозначно утверждать, что РФ — страна-агрессор.

Об этом член Центрального спортивного клуба ВСУ заявил в интервью Tribuna.com.

Так, на вопрос для вас неоднозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины, Абраменко ответил: "Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано".

Украинский чемпион в частности не считает зазорным поздравлять и обниматься с российскими спортсменами, ибо это "люди с одной планеты", которым "нечего делить".

"Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек. Мы с одной планеты", - заявил спортсмен.

При этом спортсмен признался, что не следит за новостями, а о ситуации в стране и мире узнает из роликов на Youtube.



"Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет... Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит. Как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями", - добавил он.

Напомним, олимпийский чемпион на трибуне вязал свитер для собаки, фото.

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