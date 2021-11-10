Народный депутат Елена Шуляк заявила, что создание Единой электронной системы в сфере строительства изменило жизнь общества.

Об этом она рассказала в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

По словам политика, не так давно они вместе с Министерством инфраструктуры задали вопрос о невозможности найти документацию относительно объектов инфраструктуры, построенных к Евро-2012. Следовательно, констатирует она, нужно хранить всю проектную документацию на одном электронном ресурсе.

Она акцентирует внимание на том, что десятки государственных ресурсов взаимодействуют с электронной системой. В частности, говорит депутат, это реестры Министерства юстиции, что ведет налоговая, саморегулируемые организации, вносящие туда информацию и об участниках, и об архитекторах, и об инженерах технического надзора, и тому подобное. «Возможно, следующий шаг – сделать определенный симбиоз электронной системы с Прозорро, чтобы видеть: вот есть документация, был такой генеральный подрядчик, были потрачены средства, такие материалы», - рассуждает Шуляк.

В то же время, гостя программы подчеркивает, что информация должна храниться в одном месте, чтобы была возможность все проверить. «И неважно, какая власть сегодня, какое правительство, какое министр. Но информация не потеряна и используется всеми, кому она нужна», – отмечает она.

По мнению Шуляк, такие новации смогут повлиять и на местные власти, а это особенно важно во время введения децентрализации. В частности, добавляет она, обращение документации станет более прозрачным, поэтому чиновникам не будут давать взяток и в целом цифровизация в сфере строительства повредит развитию коррупции в государстве и даже уменьшит ее.

Как сообщала Politeka, Шуляк рассказала о новой Единой электронной системе в сфере строительства.

Также Politeka писала о том, что Мерило рассказала о пользе венчурных фондов для развития стартапов.

https://youtu.be/qB__DOJB4CE