На этой неделе цена газа для автомобилей побила все рекорды. Теперь чтобы заправить железного коня на некоторых заправках следует выложить за пропан-бутан минимум 19,49 грн за литр.

Об этом сообщает UBR.ua.

Хотя именно в "осенне-зимний" период стоимость этого вида топлива начинала снижаться. аже уменьшались объемы потребления. По мнению экспертов, это не последнее подорожание газа. И для этого есть достаточно субъективные причины.

Как отмечают специалисты отрасли, у некоторых операторов, предоставляющих услуги по продаже автогаза, еще сегодня можно найти пропан-бутан по цене менее 18 гривен за литр.

По мнению аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, в ближайшие одну-две недели газ для автомобилей может подорожать еще на 50-70 копеек. Поэтому топливо из премиального сегмента будет стоить более 20 гривен за литр.

Среди причин подорожания голубого топлива для автомобиля аналитик называет несколько факторов. Во-первых, на него вырос спрос в европейских странах. Особенно в тех, где используется газ для отопления жилья.

Во-вторых, в Украине также не спадает спрос на пропан-бутан. Дело в том, что украинские аграрии начали использовать этот вид топлива для сушки зерна. Ведь природный газ значительно дороже. Также влияет на цену автогаза и общемировая тенденция подорожания энергетики.

По мнению директора специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева причинами повышения цены на автомобильный газ есть дефицит топлива. Ведь теперь газ в первую очередь поставляют в страны Евросоюза, а на рынки Украины он попадает по остаточному принципу. Поэтому с возникновением дефицита выросли и цены.

В свою очередь генеральный директор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук заявляет, из-за нового технического регламента. вступивший в силу в начале ноября, увеличились расходы импортеров. Что в свою очередь привело задержек при растаможивании топлива.

По мнению экспертов, если тенденции подорожания автогаза сохранятся, то он перестанет быть популярнее за бензин. И переоборудовать автомобили под газ станет крайне не выгодно.

Напомним, бензин подорожал на 20%, цена автогаза также взлетела: обнародованы официальные данные Госстата.

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