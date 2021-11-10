К Земле приближается астероид "Орфей" (Orpheus). Он летит к нашей планете на большой скорости.

Об этом пишет РБК-Украина.

Астрономы предполагают что размеры этого астероида колеблются где-то в пределах от 383 до 855 метров. По расчетам ученых астероид "Орфей" должен приблизиться к Земле на минимальное расстояние 21 ноября в 21:20 по киевскому времени.

Астероид "Орфей" был открыт 24 апреля 1982 года. За 486 земных дней он делает один оборот вокруг Солнца.

Сейчас астероид летит со скоростью около 8 километров в секунду, а близость к нашей планете будет более пяти миллионов километров. Ученые относят его к потенциально опасным объектам.

В 1992 году ученые планировали прикрепить к нему один из космических аппаратов NEAR Shoemaker. Тогда бы "Орфей" стал первым астероидом с искусственным спутником. Однако от этой идеи отказались, из-за незначительных размеров небесного тела.

К потенциально опасным по классификации NASA относят все астероиды, которые имеют диаметр величиной 140 метров и приближаются к нашей планете на расстояние меньше 7,5 миллиона километров.

Следующая встреча астероида "Орфей" и Земли состоится 19 ноября 2025 года.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет о погодных условиях в марсианском кратере Эзеро.