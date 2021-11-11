Стало известно о неожиданной кончине младшего сержанта ВСУ Геннадия Писаренко во время транспортировки погибшего бойца с зоны ООС домой.

Инцидент произошел на автозаправке в городе Пирятин Полтавской области. Писаренко сопровождал тело погибшего на Донбассе побратима во Львовскую область, когда его самого настигла смерть.

О трагедии сообщила заместитель председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в соцсети Фейсбук. У Писаренко остался сын, который тоже служит в ВСУ.

"Очень больно. <...> Это очень психологически трудная работа – возвращать домой погибших Героев. Вечная память Геннадию Анатольевичу, соболезнования семье и собратьям. Покойся с миром, Друг, спасибо за мужество", - говорится в сообщении.

Украинцы соболезнуют родным покойного:

"Царство Небесное. Сил близким и собратьям. Светлый человек. Жаль очень"

"Боже! Дай сил выдержать!"

"Как горько!"

"Начинали с ним в 14-м, сын его тоже служит"

"Боль... Я помню и видела их работу (на похоронах Костика), это настоящие мужественные... до земли поклон. Сочувствую родным"

"Очень жалко... Постоянно испытывал стресс... Соболезнования. Вечная память и уважение! Царство Небесное"

"Склоняю голову!"

"Гена... не верится, два дня назад только с тобой разговаривала... как так...??? Я всегда говорила, что это самая трудная миссия... Эвакуация 200..."

Напомним, ему было всего 24 года: трагически оборвалась жизнь молодого украинского защитника

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

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