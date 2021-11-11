Расходы на логистику стали непомерными для аграриев, ведь Укрзализныця повысила стоимость вагонов в 12 раз. В то же время оборот вагонов у компании стал хуже почти в два раза. Об этом заявил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен в комментарии Агропорталу.

"Критические проблемы на железной дороге возникли именно в пик сезона перевозки, когда все начали массовый сбор основной зерновой культуры — кукурузы. За несколько месяцев стоимость аренды вагонов УЗ на торгах Prozorro взлетела с 500 грн до почти 6 000 грн (!) за вагон в сутки», - сообщил Сластен.

По его словам, при такой чрезвычайно высокой стоимости вагонов, их оборачиваемость значительно увеличилась и грузы находятся в пути очень долго. То есть, расходы для бизнеса на перевозку по железной дороге существенно выросли.

«Если в предыдущие годы УЗ удавалось достичь оборачиваемости вагонов в 10 суток, то сейчас мы имеем 17-20 суток и более. А стоимость логистики достигает $60 за тонну!",- сообщил сластен.

Он подчеркнул: такой рост затрат на логистику снижает конкурентоспособность отечественных аграриев, в результате чего они могут потерять позиции на международных рынках.

"Вынимаются немалые средства из карманов с / х производителей и такие затраты на логистику сделают нас неконкурентоспособными на международных рынках», - констатировал сластен.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Владимир Гусак заявил, что «Укрзализныця» использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозки, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности в последние месяцы ситуация стала критической.

Не так давно операторы топливного рынка также сообщали, что оборот вагонов УЗ значительно ухудшился, компания даже установила новый антирекорд – вагон с горючим не может доехать до заказчика почти два месяца.

В то же время в ЦТС отмечали, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге снова вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и подчеркнули необходимость срочного проведения реформы компании и инвестиций в модернизацию инфраструктуры.