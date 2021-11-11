В сети набирает популярности видео, где собака по кличке Лео победил робота-пылесоса, который неожиданно "захватил в плен" пса.

Об этом сообщает Mirror.

Видео смешного, но в то же время поучительного сражения с каждым днем набирает все больше и больше просмотров. Оно начинается с того, что пес по кличке Лео мирно сидит около окна в доме и никого не трогает. Но тут в комнате появляется робот-пылесос, которого когда-то звали Фрэнком Румбой. Сначала он покружил вокруг пса, а потом случилось непредвиденное! Фрэнк Румба засосал в очистительный канал хвост собаки.

Сначала пес, скорее всего от неожиданности, не сразу понял, что произошло. А потом предпринял несколько попыток избавится от "захватчика". Правда, робот-пылесос все еще продолжал держать пса за хвост.

Но, все же пес Лео оказался более находчивым. От испуга или отваги - история это умалчивает - собака рванула на второй этаж дома по лестнице. Такой встряски робот-пылесос не ожидал. Как видно з видео: Фрэнк Румба не смог дальше держаться и слетел вниз.

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