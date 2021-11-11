В сети набирает популярности видео, где собака по кличке Лео победил робота-пылесоса, который неожиданно "захватил в плен" пса.
Об этом
Видео смешного, но в то же время поучительного сражения с каждым днем набирает все больше и больше просмотров. Оно начинается с того, что пес по кличке Лео мирно сидит около окна в доме и никого не трогает. Но тут в комнате появляется робот-пылесос, которого когда-то звали Фрэнком Румбой. Сначала он покружил вокруг пса, а потом случилось непредвиденное! Фрэнк Румба засосал в очистительный канал хвост собаки.
Сначала пес, скорее всего от неожиданности, не сразу понял, что произошло. А потом предпринял несколько попыток избавится от "захватчика". Правда, робот-пылесос все еще продолжал держать пса за хвост.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Жена известного шеф-повара призналась, с кем у нее не сложилась дружба на "Мастер Шеф": "Не люблю, когда врут"
Блокировка пенсий и карточек "Ощадбанка": в Кабмине раскрыли сумму долга и что будет дальше
Окончание пандемии: в ВОЗ раскрыли, когда будет сделано долгожданное объявление
Цены бьют рекорды: новое болезненное подорожание отразится на украинцах
Но, все же пес Лео оказался более находчивым. От испуга или отваги - история это умалчивает - собака рванула на второй этаж дома по лестнице. Такой встряски робот-пылесос не ожидал. Как видно з видео: Фрэнк Румба не смог дальше держаться и слетел вниз.
Напомним, владелец пса избил зоозащитника, фото: парень хотел освободить животное
Как передавала Politeka, в Бердянске произошло массовое убийство: жертвы лежат прямо на обочине дороги