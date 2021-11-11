В каждой стране есть свои привычки, которые очень трудно понять иностранцам. И украинцы не исключение.

Иностранные туристы очень удивляются 7 вещам, которые мы уже давно привыкли считать обыденными, пишет OBOZREVATEL.

Привычка №1. Ходить в гости без приглашения

Ну что плохого в том, чтобы застать врасплох близкого друга или родственников. Особенно, если прийти не с пустыми руками, то точно не выгонят. Иностранцы этого понять не могут. Ведь большинство жителей европейских стран собственный дом является настоящей крепостью, где нет места постороннему человеку. Так что попасть просто так, без приглашения, практически невозможно.

Привычка №2. Щедрый стол

Иностранные туристы не могут понять зачем устраивать такие праздники, когда стол ломится от разных блюд. Ведь, в большинстве стран мира гостей могут угостить чаем с десертом или легкой закуской с алкоголем. И уж точно, ни одному иностранцу не придет в голову несколько часов простоять на кухне, чтобы накормить гостей на свой день рождения.

Привычка №3. Разуваться на пороге дома

Большинство иностранцев не могут понять зачем нужно разуваться. А от предложенных домашних тапочек вообще могут впасть в транс. В американских и европейских странах не принято разуваться на входе в дом. Это связано с очень чистыми улицами. Кроме того, чаще всего иностранцы передвигаются автомобилем.

Привычка №4. Заниматься самолечением

Большинство украинцев не понимают зачем сразу идти к врачу, когда есть столько народных рецептов. Тем более попав в поликлинику, там можно провести не один час напрасно. Поэтому и лечатся украинцы бабушкиными рецептами. Иностранцам такой подход к собственному здоровью крайне непонятен. Ведь подобными рецептами можно еще больше навредить себе. Однако за рубежом лучше развита страховая медицина, поэтому лечение происходит только в официальных учреждениях.

Привычка №5. Семьи с матриархатом

Сколько бы говорить о гендерном неравенстве, однако факт остается фактом. В большинстве украинских семей именно женщина является главной. Ведь кроме домашних дел, воспитания детей, она работает наравне с мужем. Именно к женщине обращаются все члены семьи, когда нужно найти какую-то вещь или решить куда ехать в отпуск. Иностранцы такого уклада не понимают.

Привычка №6. Дорогие покупки

Особенно тогда, когда не могут себе позволить. Иностранные туристы с удивлением рассматривают автомобили, ездящие по украинским дорогам. Причем иногда именно в Украине можно увидеть какие-то слишком дорогие и эксклюзивные модели. Европейцы и американцы никак не могут понять нашу безумную погоню за модой, брендами и другими ценными вещами.

Привычка №7. Получать несколько образований

Уже традиционно в нашей стране высшее образование является показателем успеха. Большинство выпускников школ сразу поступают в вузы. В европейских и американских странах ситуация противоположная. Обычно выпускники школ стараются пойти работать, чтобы определиться, чем следует заниматься в будущем, ведь иногда для того, чтобы зарабатывать много денег, не нужно высшее образование.

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