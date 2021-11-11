Компания ДТЭК Энерго построила 900 м дороги в районе Бурштынской ТЭС с использованием золошлаков, продукта сгорания угля. Процесс строительства является вполне экологичным. Проект может стать прецедентом для дальнейшего развития инфраструктуры и применения золы в качестве заменителя традиционных строительных материалов.

В 900-метровом участке дороги использовано 300 тонн сухой и влажной золы. Стоимость проекта составила 22 млн грн.

Золу применено как в основании под асфальтобетонное покрытие, так и в самом покрытии. В нижнем слое-основе – 25% увлажненной золы. Здесь она использована в качестве заменителя песка. В верхнем слое зола содержится в составе асфальтобетона – вместо традиционного минерального порошка. Зола значительно дешевле, чем этот порошок, поэтому с экономической точки зрения "золошлаковые" дороги целесообразны.

Строительство происходило при поддержке ученых. Дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина провел исследования и испытания золы в собственной лаборатории. Ученые пришли к выводу, что асфальтобетоны, изготовленные на основе золы выноса, не уступают по качествам традиционным асфальтобетонам. На основе рекомендаций института им. Шульгина другой государственный институт, «Укргипродор», разработал проект строительства дороги.

«Эта дорога – наш «экспериментальный образец», который должен показать, как можно эффективно утилизировать отходы угольных станций, строить качественные и дешевые дороги и одновременно улучшать экологию, – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салєєв. – ДТЭК Энерго – энергетический бизнес, который сейчас становится более экологичным, эффективным и технологичным. Дорога из золошлаков - один из первых проектов, показывающих нашу трансформацию».

Ежегодно в Украине образуется 6-7 млн тонн золошлаковых отходов. В Европе до 92% золошлаков утилизируется. В Украине пока рано говорить о таких цифрах, однако золошлаковые материалы уже успешно используются в производстве цемента, бетона, строительных смесей, а теперь и в дорожном строительстве. Применение отходов одних производств в качестве сырья для других, в том числе для других отраслей – главный принцип циркулярной экономики, которая является основой для устойчивого развития стран и предприятий. ДТЭК Энерго построил дорогу с использованием золошлаковых материалов

Компания ДТЭК Энерго построила 900 м дороги в районе Бурштынской ТЭС с использованием золошлаков, продукта сгорания угля. Процесс строительства является вполне экологичным. Проект может стать прецедентом для дальнейшего развития инфраструктуры и применения золы в качестве заменителя традиционных строительных материалов.

В 900-метровом участке дороги использовано 300 тонн сухой и влажной золы. Стоимость проекта составила 22 млн грн.

Золу применено как в основании под асфальтобетонное покрытие, так и в самом покрытии. В нижнем слое-основе – 25% увлажненной золы. Здесь она использована в качестве заменителя песка. В верхнем слое зола содержится в составе асфальтобетона – вместо традиционного минерального порошка. Зола значительно дешевле, чем этот порошок, поэтому с экономической точки зрения "золошлаковые" дороги целесообразны.

Строительство происходило при поддержке ученых. Дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина провел исследования и испытания золы в собственной лаборатории. Ученые пришли к выводу, что асфальтобетоны, изготовленные на основе золы выноса, не уступают по качествам традиционным асфальтобетонам. На основе рекомендаций института им. Шульгина другой государственный институт, «Укргипродор», разработал проект строительства дороги.

«Эта дорога – наш «экспериментальный образец», который должен показать, как можно эффективно утилизировать отходы угольных станций, строить качественные и дешевые дороги и одновременно улучшать экологию, – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев. – ДТЭК Энерго – энергетический бизнес, который сейчас становится более экологичным, эффективным и технологичным. Дорога из золошлаков - один из первых проектов, показывающих нашу трансформацию».

Ежегодно в Украине образуется 6-7 млн тонн золошлаковых отходов. В Европе до 92% золошлаков утилизируется.

В Украине пока рано говорить о таких цифрах, однако золошлаковые материалы уже успешно используются в производстве цемента, бетона, строительных смесей, а теперь и в дорожном строительстве. Применение отходов одних производств в качестве сырья для других, в том числе для других отраслей – главный принцип циркулярной экономики, которая является основой для устойчивого развития стран и предприятий.