В Национальной полиции Украины работает семикратная чемпионка Украины по боксу 31-летняя Иванна Крупеня.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Девушка в профессиональном спорте 18 лет. Начинала заниматься дзюдо. В 2005 году на чемпионате Украины по этому спорту завоевала бронзу. Но потом перешла в бокс. Даже была капитаном команды "Украинские львицы". В боксе Иванна Крупеня достигла наибольших успехов. За время спортивной карьеры она стала второй на чемпионате Европы в 2009 году и третьей на аналогичном соревновании 2011 года.

После завершения спортивной карьеры в 2020 году призер чемпионатов Европы по боксу начала работать в Национальной полиции. Дева несет службу в роте тактико-оперативного реагирования в Ровно.

Как рассказывает спортсменка, то она с детства мечтала стать копом. То есть когда было принято решение о завершении спортивной карьеры, Иванне удалось реализовать свою давнюю детскую мечту. При этом сейчас в работе она свою приобретенные спортивные знания использует только во время тренировок и обучения своих коллег.

Что касается будущего, то среди планов спортсменки основать Академию единоборств. Девушка мечтает обучать детей и развивать их таланты.

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