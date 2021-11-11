Попытка властей передать структурам Игоря Коломойского 9 млрд м3 природного газа из подземных хранилищ должна стать предметом расследования временной следственной комиссии Верховной Рады по махинациям в «Нафтогазе».

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, пишет Главком.

"Я считаю, что в этой ситуации, которая сегодня есть, это категорически недопустимо, и это просто свидетельствует об очевидных признаках заговора. Надо это доказывать юридически. Я теперь понимаю, почему» Слуги народа " категорически не приемлют наше предложение сделать ВСК по Нафтогазу, чтобы исследовать и эту сделку, и другую. Мне абсолютно все понятно«, - заявил Кучеренко в эфире телеканала»Украина24".

По его словам, схема на 9 млрд м3 так называемого «исторического газа Укрнафты», не могла пройти без согласия властей.

Нардеп напомнил, что структуры Коломойского судились за этот газ в Стокгольмском арбитраже, одна суд в начале этого года отказал им в претензиях на этот газ.

Напомним, ранее издание «Наші Гроші» сообщило, что 26 октября государственный «Нафтогаз» согласился передать «Укрнафте», которой руководит олигарх Игорь Коломойский, от 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газа на сумму от 20 до 100 млрд грн. Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн.

Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.