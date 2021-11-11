Семья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти - она была актрисой кино и ТВ, звездой популярных телешоу 70-90-х годов.

Об этом сообщает Deadline. Детали смерти сообщили родственники актрисы.

Они рассказали, что женщина долгое время страдала от бокового амиотрофического склероза, или болезни Лу Герига. Актриса скончалась в Гейлордсвилле, штат Коннектикут, после продолжительной борьбы с болезнью.

Впервые на сцену она вышла в средней школе. В Университете Айовы девушка получила степень бакалавра искусств в области драмы, а затем начала выступать с ансамблем в театре в Нью-Йорке.

Большую часть жизни Линда провела на съемках сериалов, фильмов и телешоу, что принесло ей всемирную славу. Яркая, как огонек актриса сыграла в проектах "Дорогая, я увеличил ребенка", "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Притворщик", "Страсть", "Ньюхарт", "Ремингтон Стил" и многих других.

У нее остались муж Джеймс Харт, сестра Джанет Калсон Орен, брат Джеймс Хейл Карлсон и четыре племянника и племянницы.

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



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