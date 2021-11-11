Политолог-международник Антон Кучухидзе прокомментировал сосредоточение войск Российской Федерации возле границ Украины, а также международный аспект этого вопроса.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Украина на самом деле не отрицает сосредоточение российских войск у своих границ. Ещё 2 ноября был официальный пресс-релиз Министерства обороны, в котором численность этих войск была оценена в 90 тысяч человек личного состава. Это внеплановое действие России без какой-либо координации, то есть однозначно угроза для Украины. Так что Украина не молчит, она работает и старается выстроить союзы для противодействия агрессии. А в США не любят говорить о Будапештском меморандуме, но всё-таки именно они гарантировали суверенитет Украины. К тому же у них естественный интерес – не допустить увеличения российского влияния в регионе», - отмечает эксперт.

По его словам, после Украины жертвами России станут Польша, Венгрия и другие страны НАТО.

«Кроме того, американские санкции против России привязаны к выполнению Минских соглашений. А там не сказано об увеличении российских войск на границах Украины, тем более о таком, которое несёт угрозу суверенитету и территориальной целостности нашей страны», - подчёркивает Антон Кучухидзе.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал проблему афганских беженцев в Украине.

Также Politeka сообщала, что Кучухидзе объяснил позицию США в отношении Афганистана.