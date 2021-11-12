Власть опоздала с реакцией на скачкообразный рост экспорта металлолома из страны, поэтому правительство должно его ограничить сегодня.



Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, комментируя инициативу Минэкономики увеличить пошлину на экспорт лома до 200 евро, пишет Главком.

«Главный принцип экономической безопасности - оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию с мировой конъюнктурой цен. Как эта оперативная реакция будет достигаться? Можно либо постоянно менять размер этой абсолютной пошлины – 50, 100, 150, 200, 250, 300 евро. Либо сегодня временно прекратить экспорт, потому что власти уже опаздывают, уже на 3-4 месяца опаздывают. Необходимо было это сделать три месяца назад, чтобы сбалансировать рынок и убрать дефицит лома», - объяснил Зинченко.

Он подчеркнул: аналитики давно предупреждали, что мировой рынок вступил в период высоких цен на лом, и необходимо оперативно реагировать на ситуацию, поскольку из страны вывозится стратегическое сырье. Но из-за отсутствия мер уже сейчас металлурги столкнулись с дефицитом.

«Сейчас действительно лучшим инструментом видится временный запрет, потому что никто не знает, что будет с рынком. Тем более, временные меры - до полугода - возможны в рамках торговых соглашений. Или ввести механизм оперативного реагирования - чтобы можно было в зависимости от цены раз в два месяца или раз в месяц пересматривать экспортную пошлину в абсолютной величине», - сказал Зинченко.

Напомним, металлургические предприятия призвали президента Владимира Зеленского ограничить экспорт лома из Украины, иначе страна не сможет выполнить свои климатические обязательства и потеряет миллиарды из-за того, что заводы в условиях дефицита сырья вынуждены будут сократить производство и работников. Позже Министерство экономики разработало положение о временном ограничении на экспорт лома, однако по неизвестным причинам его принятие затянулось. Позже Минэкономики разработало законопроект о повышение пошлины на экспорт лома с 56 до 200 евро.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что власть должна ввести мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить ключевую отрасль экономики страны и избежать экономического кризиса. По ее мнению, запрет экспорта металлолома в нынешних условиях - это вопрос национальной безопасности Украины.