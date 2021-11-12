Мать и дитя чувствуют себя хорошо

В Днепре 42-летняя женщина родила пятнадцатого ребенка.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный директор Областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Роженко.

"Александре 42 года. Она живет в Днепре и с трепетом ожидает появления своего 15-го малыша", - написал директор клиники.

По словам врача, мать имеет серьезные сопутствующие диагнозы. Кроме того, это уже ее пятнадцатые роды. Однако несмотря на все проблемы, роженица и ее новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. К тому же как отметил Сергей Роженко, всех других детей, женщина также рожала именно в областной клинической больнице.

Для того, чтобы прокормить такую большую семью мужчина работает в две смены в котельной. А женщина занимается домашним хозяйством и воспитанием детей.

Чтобы успокоить скептиков, директор клиники добавлял, что Александра любит своего мужа и с радостью воспитывает всех детей.

"Саша с улыбкой говорит, что все они 0 моя жизнь и команда. А больница Мечникова - мое спасение и мои ближайшие друзья", - написал напоследок Сергей Роженко.

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