Увеличение тарифа на распределение газа отразится на платежках всех украинцев и ценах в магазинах, ведь промышленность заложит новые тарифы в стоимость своей продукции. Поэтому тотальный рост цен станет вызовом для власти и ее рейтингов. Об этом заявила политолог Александра Решмедилова, пишет Обозреватель.

"Тарифная политика-она важна, но ее пока не так почувствовали. Те платежки, которые уже получили – это за 10-15 дней только отопительного сезона. А когда получат за целый месяц, то будет гораздо ощутимее», - сказала Решмеділова.

Она подчеркнула: повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цен, ведь бизнес заложит эти расходы в стоимость своей продукции и услуг. А это, в свою очередь, приведет к разочарованию населения, которое ждало от власти решения острых социальных вопросов.

«Все взаимосвязано, потому что это промышленность, пищевая промышленность, она вся связана с газом, туда закладывается топливо и это транспортировка, логистическое нагрузки, и др... Когда ты идешь в магазин и чувствуешь, что продукты, которые ты привык покупать, растут, то это люди чувствуют скорее. Поэтому я думаю, существует много проблем, которые власть не решила», - пояснила Решмедилова.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должен разобраться с инициативами облгазов повысить в несколько раз тариф на распределение газа и не допустить его роста.

Напомним, недавно ряд облгазов подала проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.