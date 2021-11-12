Политолог Антон Малеев объяснил, что каждый человек может согласиться на вакцинацию или же отказаться от нее – это его право выбора, но нужно понимать, что в таком случае он не сможет жить в полной мере и вообще представляет угрозу для окружающих.

Об этом он рассказал в программе «По делу».

Прежде всего, политолог отмечает, что сейчас каждый имеет право выбора в отношении вакцины: «Если вы хотите жить полноценной жизнью во время эпидемии, то идите вакцинируйтесь вакцинами на выбор». Кроме этого, добавляет он, есть еще и выбор, соглашаться ли вообще на вакцинацию.

С другой стороны, подчеркивает Малеев, невакцинированный человек не сможет сегодня в Украине жить полностью, вакцинация дает свои преимущества. «У людей, которые не хотят вакцинироваться, правило выбора есть: не хотите вакцинироваться – сидите дома, пока не закончится карантин», - говорит гость программы.

Попутно он отмечает, что сегодня в Украине умирает 800 человек ежедневно, государство вышло на первое место в мире по смертности, а вакцина – лучшее решение этой проблемы. Тем не менее, добавляет Малеев, каждый должен сам отвечать за свою жизнь и понимать, что можно не вакцинироваться, но это риск для жизни.

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